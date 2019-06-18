Порье: покажу Хабибу место, где он еще никогда не бывал

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье прокомментировал бой против действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, который состоится 7 сентября в Абу-Даби.

"27 бойцов пытались одержать победу над ним, и все 27 провалились. Меня спрашивали, какие слабости я вижу в нем и где он может ошибиться, но мне не нужна его слабость в бой со мной, — цитирует Порье РИА Новости со ссылкой на mmafighting.com. – Мне не нужны его просчеты, чтобы я смотрелся сильнее".

"Хабиб хорош. Я не могу сидеть здесь и говорить что-то плохое о нем, он хорош, он чемпион мира. Но я собираюсь действовать и показать ему то место, где он еще никогда не оказывался. Вот и все".

30-летний Порье провел 31 поединок в своей карьере, из которых в 25 одержал победу, в пяти потерпел поражение, а еще один бой был признан несостоявшимся. Нурмагомедов поражений в смешанных единоборствах пока не знает – 27 побед из 27 возможных.