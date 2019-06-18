Тульский "Арсенал" переподписал защитника Максима Беляева

Руководство тульского "Арсенала" приняло решение продлить контракт с защитником команды Максимом Беляевым. Новое соглашение игрока оборонительной линии с "оружейниками" рассчитано на два ближайших сезона – до лета 2021 года.

О продлении контракта сообщает официальный сайт "Арсенала". Максим стал игроком "Арсенала" весной 2016 года и помог тулякам вернуться в премьер-лигу, а в минувшем сезоне – впервые в истории попасть в Лигу Европы.

За время выступлений за тульский клуб он принял участие в 106 встречах. Накануне он получил вызов от главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Ранее сообщалось об интересе к Беляеву со стороны московских "Спартака" и "Локомотива".