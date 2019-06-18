Берлин и Париж готовы вернуться к нормандскому формату

Германия и Франция готовы к участию в новом саммите в нормандском формате, ищут подходящую возможность для этого.

Как передает ТАСС, об этом мировую общественность проинформировала канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Она сообщила журналистам, что 12 июля намечена встреча руководителей стран нормандской четверки (Россия, Германия, Франция и Украина) по урегулированию ситуации в Донбассе.

Меркель считает положительным моментом возобновление нормандского формата в рамках Минского процесса. В свою очередь Зеленский считает, что саммит в данном формате надо провести как можно скорее.

Нормандский формат существует с июня 2014 года, когда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры четырех стран впервые обсудили урегулирование конфликта на востоке Украины. С тех пор состоялся ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел России, Германии, Франции и Украины.