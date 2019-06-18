Во время встречи с Зеленским Меркель начало трясти

Журналисты обратили внимание на странное поведение канцлера ФРГ Ангелы Меркель во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, который сейчас совершает европейское турне.

На кадрах, которые публикует ряд СМИ, видно, как Меркель и Зеленский стоят рядом на красной дорожке. При этом канцлер Германии, видимо, чувствует себя не очень хорошо.

Судя по всему, ее трясет, так что за минуту она меняет положение рук около десяти раз. Позже, отвечая на вопрос о самочувствии, Меркель пояснила, что у нее было обезвоживание (сейчас в Берлине очень жарко), но потом она выпила много воды, и сейчас уже все хорошо.

В рамках своего европейского турне Зеленский 18 июня находился в Германии, рассчитывая получить поддержку канцлера Меркель и по структурным реформам, и по вопросу "Северного потока-2", который Украиной рассматривается как угроза, а также обсудить минские договоренности.