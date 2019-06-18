Перед генеральной уборкой: ЕКА показало, как плавятся спутники

Европейское космическое агентство (ЕКА) показало, как в атмосфере Земли плавятся спутники. Испытания были проведены в рамках программы "Чистый космос".

Ученые пытаются выяснить, как именно сгорают разные части спутника при входе в атмосферу.

В теории, космические аппараты, которые возвращаются на Землю, полностью сгорают в ее атмосфере. В реальности так происходит не всегда — некоторые части все же могут добраться до поверхности нашей планеты.

Поэтому специалисты и хотели разобраться в процессе плавления космических обломков во время погружения в атмосферу. Соответствующие условия были воссозданы на площадке Немецкого аэрокосмического центра в Кёльне внутри плазменной аэродинамической трубы. Для испытаний использовали одну из самых плотных частей орбитального спутника Земли. Образец полностью расплавился в гиперзвуковой плазме, нагревшись до нескольких тысяч градусов по Цельсию.

"Такого рода эксперименты представляют заметную ценность, чтобы учитывать эти факторы при проектировании космических аппаратов, чтобы не было неожиданностей и минимизировать вредное воздействие, если не удается спроектировать так, чтобы все сгорело", — поясняет ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

Проблема падения обломков космических аппаратов давно актуальна. Мы подобрали несколько самых известных случаев.

В 1964 году при выводе на орбиту потерпел крушение американский спутник "Транзит". Большинство обломков сгорели в атмосфере. Все бы ничего, но на космическом аппарате находились радиоактивные материалы, которые в итоге попали в околоземное пространство.

Эпичным было падение американской орбитальной станции "Скайлэб" в 1979 году. Ее обломки упали на западе Австралии, к югу от города Перт.

В 1991 году, по некоторым расчетам, обломки советской станции "Салют-7" могли накрыть густонаселенные районы Европы. Но специалистам все же удалось увести станцию в район Южной Америки.

Теоретически падение космических обломков может нести угрозу для человека. Но реальный шанс того, что какой-нибудь фрагмент упадет ему на голову, крайне мал. Он составляет примерно 1 к 3000.

К тому же довольно часто спутники полностью сгорают в атмосфере. Например, на видео зафиксировано схождение с околоземной орбиты фрагментов космического аппарата "Космос-1315". Он был запущен СССР в октябре 1981 года. После того, как "Космос" отработал свой ресурс, его вывели с орбиты. Произошло это в конце августа 2015 года. По данным Минобороны России, все фрагменты космического аппарата сгорели при прохождении плотных слоев атмосферы над акваторией Тихого океана. Горящие обломки были хорошо видны с Земли.

Полная утилизация космических объектов важна и в контексте засорения низкой околоземной орбиты. Сегодня на высоте до 2 тысяч километров находится, по разным оценкам, порядка 220 тысяч техногенных объектов общей массой до 5 тысяч тонн.

В перспективе космический мусор затруднит и даже сделает невозможным дальнейшее освоение космоса. Крупные объекты, которые находятся на низких околоземных орбитах, постепенно замедляются и через какое-то время входят в атмосферу. Некоторые их фрагменты достигают поверхности. В общем, видимо, уже настало время, чтобы провести генеральную уборку на орбите.