Последние объятия: мать с сыном погибли в утонувших "Жигулях" в КЧР

Два дня ушло у спасателей из Карачаево-Черкесии на поиски пропавших 15 июня матери и 12-летнего сына — их тела обнаружили в автомобиле на дне Большого Ставропольского канала, сообщили в республиканском управлении МВД. Очевидцы утверждают, что смерть женщина и мальчик встретили, заключив друг друга в объятия.

Утром 15 июня мать с сыном отправились из родного села Усть-Джегута собирать черешню, но до обеда так и не вернулись домой. Глава семейства сначала пытался сам найти супругу, а потом обратился в полицию. Спасатели сразу предположили, что женщина могла не совладать с управлением "Жигулями" и съехать в Большой Ставропольский канал, однако найти машину удалось только днем 17 июня на выезде из поселка, когда к поискам были привлечены водолазы.

До сих пор остается открытым вопрос, кто находился за рулем "шестерки" в момент аварии, — тела обнаружили на заднем сидении, при этом мать крепко обнимала сына.

Местные жители утверждают, что мальчик неплохо водил машину, но не берутся утверждать, что управлял именно он. Первоначально в тот день за руль сел 50-летний глава семейства, но по пути он почувствовал недомогание и вернулся домой.

По одной версии, водитель не совладал с управлением, по другой — у машины оказался заблокирован руль, она сорвалась с обрыва и быстро пошла ко дну.

У 42-летней Халифат осталось четверо детей, один из них с инвалидностью.