С-500 сможет перехватывать любые баллистические ракеты

Ракеты перспективного ЗРК С-500 смогут сбивать любые баллистические цели, утверждает первый заместитель генерального конструктора концерна ВКО "Алмаз-Антей" Сергей Друзин. Он пояснил, что добиться этого удалось благодаря новым боеприпасам, которые могут маневрировать даже в безвоздушном пространстве, а также радарам с АФАР, или активной фазированной решеткой, пишет агентство РИА Новости.

АФАР состоит из сотен небольших приемопередатчиков, которые формируют единый луч. Это дает, в первую очередь, надежность. Так как выход из строя нескольких элементов почти никак не скажется на качестве работы РЛС. Кроме того, радар с АФАР компактнее и работает быстрее.

Ранее военные уже заявляли, что создание перспективной зенитной ракетной системы С-500 подходит к концу. По данным из открытых источников, комплекс сможет перехватывать не только любые летательные аппараты, но и боеголовки баллистических ракет, гиперзвуковые цели, космические спутники на низкой орбите.