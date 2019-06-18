Пилигрим оказался под защитой российского закона
Статус паломника и понятие паломнической деятельности закрепят в законодательстве: федеральный закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" дополнится статьей, регламентирующей туризм по святым местам.
Напомним, что поправки в закон "О свободе совести и религиозных объединениях" были предложены председателем Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергеем Гавриловым. Сегодня они прошли третье чтение.
Гаврилов отметил, что "задачей закона является отделение обычной туристической деятельности от паломнической", сообщается на сайте Государственной Думы.
С момента вступления поправок в силу коммерческим структурам будет запрещено организовывать турыи, меющие целью посещение святых мест и поклонение святыням. Эта задача ложится исключительно на религиозные объединения. Они, по словам Гаврилова будут заниматься паломничествами на «навозмездной и безвозмездной основе», что, уверен депутат, не является "коммерческой деятельностью для получения прибыли".
Примечательно, что с такой заботой и вниманием к паломникам не относятся ни в одной стране. Не только в самой атеистической стране ЕС Чехии. Или в Швейцарии, где Церковь по Конституции отделена от государства, но и в Польше, Италии или Израиле, где религиозный туризм чрезвычайно развит и приносит значительную прибыль.
Характерно, что в Израиле не существует даже паломник. Для этой страны все въезжающие в нее — туристы. Поэтому развитием этой сферы занимается министерство туризма.
Несмотря на указание в статье: что она действует во время "посещения мест религиозного почитания и объектов религиозного назначения, расположенных на территории РФ и за ее пределами", трудно предположить, как будет осуществляться правовая поддержка российских паломников в других странах. На сегодня у паломников точно такие же права как и у остальных выезжающих из России на отдых (к святым местам) туристов. Нет договоренности даже об облегченном получении визы.
И непонятно, изменится ли что-то принципиально
В Германии статус паломника на юридическом уровне не существует. Паломнические поездки зачастую устраивают церковные общины, но нет положения, что этим могут заниматься только они.
Американские миссионеры (по большей части из протестантских церквей), отправляясь миссионерами в Африку оформляют себе стандартные визы тех государств, куда едут.
Католические церкви в Австрии подразделяются на приходские, орденские (относящиеся к монашеским орденам) и паломнические, которые называются Wallfahrtskirche, что переводится церковь как объект паломничества или церковь на паломническом пути. Это положение относится к историческим зданиям, но не к нашим современникам, отправившимся в религиозный туризм.
На территории Испании действительно существует паспорт паломника — это документ, облегчающий прохождение Пути святого Иакова, желающим поклониться его мощам. Но государственного статуса этот документ не имеет.
Впрочем, у западноевропейских пилигримов действительно существовал ряд регламентированных привилегий. В Средние века. Примерно в XII веке. Сначала, конечно, Церковь должна была удостовериться, что паломник имеет серьезные религиозные мотивы к совершению путешествия. После чего ему выдавался специальный "паспорт", дававший особый статус.
Французский историк Жозеф-Франсуа Мишо писал, что "получив такой паспорт, пилигрим должен был отправляться немедленно под страхом быть объявленным клятвопреступником. Один епископ, и то, в крайнем случае, мог разрешить от обета".
Текст паспорта составлялся по специальным формулам, сохранившимся со времен правления Меровингов и Каролингов. Он сохранился в Formulae Salzburgensis и в других формулах, например в Formulae Salicae Bignonianae и в Marculfi Formulae. Паспорт начинается с обращения к адресату от аббата, епископа, графа до обычных людей. В нем также было представление человека, которому он выдан, и указывалась цель паломничества с просьбой ко всем, кто прочитает это послание, обеспечить пилигриму безопасный проход и место ночлега.
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