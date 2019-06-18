Глушаков сменит "Спартак" на "Сочи"

Московский "Спартак" в ближайшее время расторгнет контракт со своим капитаном Денисом Глушаковым. 31-летний полузащитник может оказаться в рядах новичка премьер-лиги "Сочи".

"Спартак" и Глушаков расторгнут контракт по обоюдному согласию. Контракт футболиста рассчитан до 2020 года. В случае расторжения Денис получит половину причитающегося оклада.

Наиболее вероятный вариант продолжения карьеры Глушакова – переход в "Сочи". Кроме того, клуб с Черноморского побережья заинтересован в другом спартаковце – Дмитрии Комбарове.