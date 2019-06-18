Найден "преемник" Сердитой кошки - это шестилетний перс с суровым взглядом

Шестилетний персидский кот произвел фурор в интернете. Поговаривают, что это преемник Grumpy Cat (Сердитой кошки), прославившейся своим угрюмым выражением лица. Перс по имени Луи также обладает суровым выражением мордочки.

Природа наградила кота специфической внешностью, из-за которой он выглядит постоянно недовольным. Это обусловлено особенностями строения головы, отмечает 26-летняя хозяйка кота из Техаса. Также по словам владелицы Мишель Алексис, суровый внешний вид является полной противоположностью поведения Луи, ведь он ласковый, милый и любит обниматься, сообщает издание Sputnik.

Аккаунт в Instagram персидского кота уже набрал несколько тысяч подписчиков.

Ранее сообщалось о смерти Grumpy Cat, сердитой кошки, которая скончалась в возрасте семи лет. Причиной трагических обстоятельств стали осложнения от перенесенной инфекции мочевыводящих путей.