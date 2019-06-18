"Верим в лучшее": к поискам пропавшего дайвера присоединятся больше спасателей

Консульство Российской Федерации в Одессе направило письмо в МЧС Херсонской области, в котором просят спасателей присоединиться к поискам пропавшего 13 июня в Черном море дайвера Дмитрия Осипова.

Об этом сообщила сестра Екатерина на странице мужчины в Facebook. По ее словам, в 11:37 во вторник, 18 июня, ей позвонил консул России в Одессе и сообщил о направленной просьбе в МЧС Херсонской области. В письме просят начать поиски Дмитрия Осипова, а также оказать содействие Береговой охраны в поисках дайвера на прилегающих островах.

О том, что аквалангист пропал, сообщила также на его странице в социальной сети сестра. По ее словам, инцидент произошел около 19:00 в акватории Черного моря.

Инструктор, знакомый дайвера Александр Горовец рассказал, что Дмитрий Осипов волевой человек, сильный морально и физически, опыт в дайвинге которого составляет 20 лет, сообщает ТАСС. Из-за многолетних навыков, а также личностных качеств мужчины, близкие продолжают верить в лучшее.