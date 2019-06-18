В Екатеринбурге открыт памятник знаменитому тренеру Николаю Карполю

Скульптурная композиция, посвященная женской волейбольной команде "Уралочке" и ее тренеру Николаю Карполю, открылась в Екатеринбурге рядом с Дворцом игровых видов спорта. Открытие приурочено к началу этапа Лиги наций.

Композиция, выполненная скульптором Алексеем Чебаненко, изображает фрагмент игры "Уралочки". На ней запечатлены волейболистки и Николай Васильевич Карполь. В основании лежать пять золотых и пять серебряных наград, завоеванных под руководством Карполя. Сам Николай Васильевич остался доволен композицией.

Николай Карполь руководил женскими сборными СССР и России, с которыми он дважды выигрывал золотые медали Олимпийских игр. Трижды наша команда становилась серебряным призером Олимпиад, один раз чемпионом мира и семь раз – сильнейшей на континенте. Николай Василевич 11 раз выигрывал с "Уралочкой" чемпионат СССР и 14 раз первенство России.