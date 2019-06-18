ООН надеется победить ненависть в мире

Масштабную программу по противодействию ненависти начинает ООН. Программа Организации Объединенных Наций преследует две цели, пояснил генсек организации Антониу Гутерреш. Первая из них — активизация усилий по устранению коренных причин разжигания ненависти. Вторая цель — позволить ООН эффективно реагировать на воздействие разжигания ненависти на общество.

Среди основных причин разжигания ненависти в мире Антониу Гутерреш назвал насилие, дискриминацию, маргинализацию, нищету, изоляцию, неравенство, а также отсутствие у людей базового образования и слабые государственные институты. Генсек ООН подчеркнул, что задачи программы идут дальше, чем программа устойчивого развития до 2030 года, сообщает РИА Новости. ООН рекомендует принимать скоординированные меры для выявления тех, кто разжигает ненависть, а также тех, кто способен бросить ей вызов. При этом он подчеркнул, что образование – тот превентивный инструмент, повышающий осведомленность людей и вызывающий чувство причастности к общей борьбе с семенами ненависти.

При этом в целях профилактики Гутерреш предлагает собирать вместе для обсуждения лиц и группы с противоположными взглядами. При этом, добавил он, нужно использовать как традиционные и социальные медиаплатформы, так и цифровые технологии. Генсек ООН добавил, что цифровые технологии обеспечили новые области, в которых может процветать ненавистнические высказывания.

Антониу Гуттереш призвал все государства поддержать специального посланника, который выполнял бы работу по координации плана действий по борьбу с ненавистью и нетерпимостью в мире.