Убийство русской девочки шокировало Испанию: полиция продолжает поиски ее брата
Испанию потрясло жестокое убийство девочки из России. Власти города Матаро, где произошло преступление, устроили сегодня акцию памяти, пригласив всех горожан прийти с цветами к мэрии. Сейчас полиция ищет старшего брата убитой, который исчез из дома сразу после трагедии.
Тихая улица в приморском городке Матаро сейчас скрывает тайну загадочного убийства. В этом доме под номером 83 нашли тело девочки из России. Очевидцы рассказали, что у нее было перерезано горло, а вся квартира была в крови.
По словам соседей, в апартаментах на третьем этаже жили три человека: одинокая мать по имени Ольга и двое ее детей. Дочери исполнилось 14 (некоторые источники утверждают, что 13), сыну 16. Что привело к убийству девочки (проведенное вскрытие показало, что смерть была насильственной), полиция пока не в состоянии объяснить. Известно только то, что в субботу утром хозяйка квартиры уехала в Россию, оставив здесь детей одних. В воскресенье она позвонила своим друзьям, обеспокоенная тем, что не может дозвониться ни до дочери, ни до сына. Входная дверь была заперта, пробраться внутрь помещения удалось только через балкон. После того, как была обнаружена убитая, соседи тут же вызвали полицию.
"Как и все соседи, мы в ужасе, потому что это произошло рядом с нашим домом. А у нас тоже ребенок, и когда что-то подобное происходит прямо рядом, ты приходишь в ужас", — комментирует сосед.
Полицейские сейчас ищут 16-летнего брата погибшей, который пропал и местонахождение его пока неизвестно.
В испанской прессе уже гуляют разнообразные версии случившегося. Якобы в квартире помимо детей в субботу находился русскоязычный мужчина, а кто-то из соседей слышал как брат и сестра о чем-то спорили между собой, но все это пока что предположения.
В Российском Генеральном консульстве заявляют, что поддерживают с полицией постоянный контакт.
"В настоящее время полиция ведет следствие. По заверению местных властей, вся дополнительная информация о случившемся будет незамедлительно передаваться нам в кратчайшие сроки", — рассказал атташе Генерального консульства России в Барселоне Станислав Петруничев
Мать погибшей девочки уже вернулась в Каталонию. Соседи по дому об этой семье ничего толком не могут рассказать. Только то, что они приехали сюда чуть больше года назад, держались замкнуто, мало общаясь с посторонними.
"Я бы сказал, они были немного обособленными. Когда они приходили в магазин, девочка и ее брат, они едва разговаривали — очень сдержанные", — поделился местный житель.
В русскоязычной общине Матаро утверждают, что Ольга работала психологом.
"Многие ее здесь знают и очень хорошо к ней относятся. Она замечательный специалист, семья хорошая и, судя по разговорам, практически все выражают сочувствие и очень переживают", — комментирует туристка.
Впрочем, знакомые этой семьи в России говорят, что отношения между матерью и детьми были непростыми.
"Она не занималась воспитанием детей вообще. Когда она приезжала в Россию, просто нанимался фотограф, делались фотографии для соцсетей и таким образом всем наглядно демонстрировалось, что она якобы воспитывает детей. Дочь и сын, в основном, были предоставлены сами себе", — прокомментировала женщина, желающая остаться анонимом.
Нашему каналу удалось взять интервью у няни погибшей девочки:
— Я не знаю, у нас такое горе пришло.
— Я вам очень соболезную.
— Я девочку с четырех лет воспитывала, десять лет.
С мамой, к сожалению, поговорить не удалось.
"Ольга вообще не может разговаривать. У нее нет ни голоса, ни сил на это. Пожалуйста, оставьте ее пока в покое", — просит близкое окружение.
Для тихой испанской провинции это убийство — шокирующее событие. Жители городка собрались сегодня на траурный митинг.
Многое зависит от того, как быстро сумеют обнаружить следы пропавшего юноши. Полицейские также рассчитывают найти зацепки в показаниях матери. Делом занимается отдел по расследованию убийств полиции этого региона.
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