Правительство разъяснило рост цен на бензин

Данные Росстата о росте цен на бензин в России на 17,5% в мае касаются оптового, биржевого сегмента.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе правительства России. Отмечается, что розничные цены на моторное топливо в РФ с начала 2019 года выросли в среднем на 2,3%, что соответствует условиям соглашения с нефтяниками.

В кабмине пояснили, что сейчас происходит восстановление оптовых цен на уровень, близкий к экспортной альтернативе.

Поясняется, что с начала года биржевая цена топлива в стране была на 10,4-19,9 тысяч рублей на тонну ниже экспортной альтернативы, поскольку на рынке наблюдался низкий спрос, что, в свою очередь, привело резкому росту доходности мелкого опта и розницы.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил вице-премьеру Дмитрию Козаку разобраться с сообщениями о росте цен на бензина Дальнем Востоке и в Сибири, подчеркнув, что при необходимости нужно принять меры.