"То, что сейчас происходит в Донбассе — реальный геноцид, хотя я и не люблю это слово", — заявил в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1" заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР Эдуард Басурин.

Басурин рассказал о том, что происходит в регионе.

"Обстреляли Красноармейское, там был склад ГСМ, вылилось порядка 13 тонн бензина. Это топливо, которое готовили для уборки урожая. Обстреляли село Спартак. Мало кто знает, что там идет водовод, который питает Донецк и дальше уходит на территорию Украины. Каждый день прилетает по 30 снарядов – это началось при Зеленском", —подчеркнул представитель Минобороны Донецкой народной республики.



Заместитель командующего корпусом Минобороны ДНР отметил, что обострение ситуации – это внутренняя борьба, которая ведется в пику новому президенту. От Зеленского ждут приказа о прекращении огня, но украинские военные уже заявили, что не будут этот приказ исполнять. Способен ли Зеленский изменить ситуацию, неизвестно, но пока новый президент Украины ничего не сделал для завершения войны.

"Он — не лидер своего государства, он не думает о своих гражданах. Вместо этого он думает о моряках, которые не сидят под бомбежками. Почему он не говорит о людях, которые находятся на линии разграничения? — прокомментировал Басурин заявление Зеленского о неготовности к диалогу с представителями ДНР и ЛНР. — Страдают в основном дети, каждый день это происходит. Если он лидер государства и говорит о том, что Донбасс – территория Украины, значит должен что-то для него сделать".

Если Владимир Зеленский все же решится приехать в Донецк, безопасность ему гарантирована, заявил Эдуард Басурин в эфире программы "60 минут".