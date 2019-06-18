Правоохранители изъяли 16,5 тонны кокаина в порту Филадельфии в США

Правоохранители восточного округа штата Пенсильвания (США) сообщили об изъятии в порту Филадельфии порядка 16,5 тонны кокаина на сумму, превышающую миллиард долларов. Такая информация появилась на странице местной прокуратуры в Twitter.

Как уточняется, кокаин был изъят с большого судна в порту Packer Marine. За всю историю восточного округа Пенсильвания это самый большой объем изъятых наркотиков.

Стоимость изъятых наркотиков на черном рынке может составлять более миллиарда долларов.

В настоящее время экипаж судна задержан. Всем предъявлены обвинения. Прокуратура проводит расследование инцидента, сообщает РИА Новости.