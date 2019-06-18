Против Порошенко завели очередное уголовное дело

На Украине против бывшего президента Петра Порошенко заведено очередное уголовное дело. Об этом рассказал юрист Андрей Портнов, в прошлом бывший замглавы администрации Виктора Януковича. Дело было заведено государственным бюро расследований, уточняет РИА Новости.

Порошенко обвиняется в фальсификации документов о формировании коалиции депутатских фракций в 2016 году и незаконном назначении правительства. Это подходит под уголовные статьи о действиях, направленных на изменение конституционного строя и захват власти, злоупотребление властью, а также о подделке официальных документов.

Речь идет о коалиции "Европейская Украина". К 2016 году она, по сути, перестала существовать (из необходимых 226 депутатов в ней остались 217), так как из нее сначала вышла фракция Ляшко "Радикальная партия", а затем – "Батькивщина" и "Самопомощь". И, хотя коалиции больше не было, Порошенко предложил Раде назначить премьер-министра и членов правительства. При этом он внес в официальные документы заведомо ложные сведения о наличии коалиции.