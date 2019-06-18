Капитан "Аякса" Де Лигт отказал "Барселоне"

Капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт не станет игроком "Барселоны". Переговоры чемпионов Испании с представителями футболиста завершены.

"Барселона" не смогла договориться с агентом игрока Мино Райолой. После консультации с Райолой Де Лигт принял решение отказаться от перехода в "Барсу", несмотря на имевшееся у последней соглашения с "Аяксом".

Де Лигта не устроило финансовое предложение "сине-гранатовых". Теперь на Маттейса претендуют "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Бавария".