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18 июня 201923:27

Капитан "Аякса" Де Лигт отказал "Барселоне"

EPA

Капитан "Аякса" Маттейс Де Лигт не станет игроком "Барселоны". Переговоры чемпионов Испании с представителями футболиста завершены.

"Барселона" не смогла договориться с агентом игрока Мино Райолой. После консультации с Райолой Де Лигт принял решение отказаться от перехода в "Барсу", несмотря на имевшееся у последней соглашения с "Аяксом".

Де Лигта не устроило финансовое предложение "сине-гранатовых". Теперь на Маттейса претендуют "Пари Сен-Жермен", "Ювентус" и "Бавария".

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