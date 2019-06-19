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19 июня 201903:53

"Глоток свежего воздуха": западные читатели восхитились девушками на Севастопольском балу

Мальгавко Сергей /ТАСС

Западные читатели восхитились девушками с ежегодного Севастопольского бала, который проходил в Крыму. Материал о событии, посвященном пятой годовщине возвращения Крыма и Севастополя в состав России, был опубликован в Daily Mail. Он был снабжен фотографиями.

На балу присутствовали порядка тысячи человек, включая атташе 15 стран, 150 офицеров с супругами, 130 гражданских пар, передает РИА Новости.

Читатели признавались, что стройные девушки без татуировок – как глоток свежего воздуха. Один из пользователей сравнил россиянок с жительницами США и признал, что американки не умеют одеваться и "все в наколках, как заключенные". "Не то что наши пьяные толстухи, изрисованные татуировками", — написал другой пользователь, также сравнивший российских девушек с соотечественницами – не в пользу последних.

Пользователи в своих комментариях восхищаются утонченностью, красотой, элегантностью участниц бала. "Они выглядят намного лучше, чем их грузные британские коллеги", — признается один из читателей.

"Русские женщины правят в европейском мире красоты", — уверен еще один читатель. "В России все мужчины – мужчины, а все женщины – женщины", — отмечает другой.

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