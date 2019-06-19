Возле "Электрозаводской" произошла поножовщина: погиб человек

Возле станции метро "Электрозаводская" в Москве произошла массовая драка с поножовщиной.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, конфликт возник на бытовой почве между выходцами из одной из стран СНГ. Предположительно, в драке участвовали четыре человека. Они были пьяны.

В результате три человека получили ранения. Один из пострадавших забежал в метро, где скончался.

На месте преступления работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне возле станции "Крылатское" мужчина угрожал ножом девушкам-волонтерам, раздававшим листовки. Нападавшего задержали.