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19 июня 201908:53

Возле "Электрозаводской" произошла поножовщина: погиб человек

Интерпресс/Андрей Пронин/ТАСС

Возле станции метро "Электрозаводская" в Москве произошла массовая драка с поножовщиной.

Как рассказала РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова, конфликт возник на бытовой почве между выходцами из одной из стран СНГ. Предположительно, в драке участвовали четыре человека. Они были пьяны.

В результате три человека получили ранения. Один из пострадавших забежал в метро, где скончался.

На месте преступления работают следователи, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Накануне возле станции "Крылатское" мужчина угрожал ножом девушкам-волонтерам, раздававшим листовки. Нападавшего задержали.

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