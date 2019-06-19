Последний шанс на новоселье: жильцы аварийного барака обратились к президенту
Калужанка, которая последние годы живет в разваливающемся на глазах бараке, записала видеообращение на "Прямую линию с Владимиром Путиным". Надежда Смирнова из пригорода Калуги пожаловалась на то, что уже много лет не может получить жилье, несмотря на то, что их дом признан аварийным.
Обращением уже заинтересовались следователи в Калужской области. Местные жители рассказали, что много лет обитают в бараке, который разваливается на глазах. Здание давно признали аварийным, но получить новую квартиру люди по-прежнему не могут.
Дом калужанки Надежды Смирновой буквально разваливается на глазах. Вот так выглядит ветхий барак с улицы: на крыше дыры, в стенах — трещины, заколоченные окна и бурьян, но в этих развалинах еще живут люди. Надежда и Роман Смирновы с двумя детьми остались в аварийном доме одни. Остальные собственники, не дожидаясь расселения, перебрались на съемные квартиры или купили жилье.
"Дом наш признан аварийным, и у нас есть даже постановление о сносе. Вот посмотрите, из этой комнаты съехали жильцы, потому что потолки уже начали падать на людей. Коммуникаций у нас нет — ни канализации, ни центрального отопления. Мы топим котел, и летом, и зимой. Потому что здесь очень сыро и холодно. Даже летом сильная сырость", — говорит Смирнова.
Дом признали аварийным еще в 2014 году. Однако за прошедшие пять лет жильцы так и не дождались новых квартир. Сначала им отвечали, что под программу расселения попадают только дома, признанные аварийными до 2012 года. Затем приняли закон, позволяющий расселить жителей домов, признанных аварийными после этого срока. Однако в региональном минстрое семье Смирновых ответили, что новоселье они отметят не раньше 2022 года — очередь. Но в доме уже сейчас начали рушиться потолки и стены. Даже ремонт делать бессмысленно, сетует глава семейства, Роман.
"Если в своей комнате мы еще поддерживаем порядок, то в соседней комнате, где никто не живет, рухнуло все, и на перекрытиях, которые идут и к нам, вот, белая плесень. Это все может сложиться не сегодня, так завтра, а может и прямо сейчас. Слов нет, одни эмоции".
Теперь семья Смирновых ждет "Прямую линию с президентом". Надеются услышать ответ главы государства. Однако уже сейчас ситуацией заинтересовались на региональном уровне. Следователи проверяют изложенные в обращении сведения.
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