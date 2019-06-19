Заработать на курорте: какие профессии востребованы в Крыму

Крым остро нуждается в представителях рабочих профессий. Их всего 63,5% от общей потребности. Они нужны в Симферополе, Керчи, Ялте и Евпатории. Об этом News.ru рассказали в Минтруде республики.

По данным ведомства, в сельских районах нужны медики, педагоги и работники социально-культурной сферы.

Отмечается, что во время курортного сезона востребованы такие профессии, как менеджер по персоналу, администратор, горничная, официант, повар, кондитер и бармен. Также работу здесь смогут найти водолазы, матросы-спасатели, массажисты и медицинские работники. Также на полуострове есть потребность в работниках кухни, мойщиках посуды, рабочих зеленого строительства, садовниках, охранниках и уборщиках.

В январе потребность в работниках составила 12 139 единиц. Тогда как в июне — начале курортного сезона — требуются уже 19 596 человек.

Крымский полуостров вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за воссоединение с Россией.