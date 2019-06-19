"Динамо" подписало украинского защитника Ордеца

Московское "Динамо" объявило о подписании контракт с защитником донецкого "Шахтера" Иваном Ордецом. Соглашение с футболистом было подписано сроком на три года – до лета 2022 года. Он выступает на позиции центрального защитника.

О достигнутом соглашении сообщается на официальном сайте "бело-голубых". Ордец стал четвертым новичком "Динамо" в минувшее трансферное окно. Он является воспитанником "Шахтера".

За пять сезонов в составе "горняков" он провел 63 матча, отличившись четырьмя голами. Кроме того, также Ордец имеет в своем активе 12 матчей и один забитый мяч за сборную Украины.