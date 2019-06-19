Массовая драка пьяных мигрантов у "Электрозаводской" попала на видео

В массовой драке у метро "Электрозаводская" участвовали несколько десятков мигрантов из Киргизии, а не четверо молодых людей, как сообщалось ранее. СКР возбудил уголовное дело по статье "Убийство" и опубликовал запись с камер наблюдения.

По предварительным данным, конфликт завязался между пьяными посетителями расположенного поблизости кафе "Иссык-Куль", но его причинах остается только догадываться — все участники практически не говорят по-русски.

На кадрах видно, как группа мигрантов выясняет отношения на детской площадке, происходит стычка, после чего несколько человек бросаются к метро. Поножовщина произошла у турникетов, при этом один молодой человек получил смертельное ранение и скончался до прибытия врачей. Трое его знакомых оказались в больнице с ножевыми ранениями груди, бедра и травмой головы.

СКР возбудил уголовное дело об убийстве. О задержании подозреваемых ничего не сообщается.