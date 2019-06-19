Глава РУСАДА Ганус: ВФЛА не может быть восстановлена в ее нынешнем виде

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил, что Всероссийская федерация легкой атлетики в ее нынешнем состоянии не может вернуть себе статус члена Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF).

"Мы не можем озвучивать все материалы, но мы имеем основания говорить о том, что ВФЛА не может быть восстановлена в ее нынешнем состоянии, — приводит слова Гануса ТАСС. – И в IAAF, и в AIU хватает материалов, вызывающих беспокойство относительно того, что в ВФЛА действительно происходят перемены".

Напомним, что членства в IAAF ВФЛА была лишена в ноябре 2015 года. А накануне – в июне 2019 года, совет международной организации принял решение оставить в силе отстранение ВФЛА. В связи с этим российские легкоатлеты продолжат свои выступления на международных стартах в нейтральном статусе.