Депутат Рады Тымчук чистил пистолет и умер

Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук погиб в Киеве. Об этом сообщил его коллега по фракции "Народный депутат" Антон Геращенко. По его словам, Тымчук чистил дома наградной пистолет и случайно выстрелил себе в голову. Его жена позвонила в полицию и скорую, но ранение оказалось смертельным. К приезду врачей депутат скончался. В МВД Украины заявили, что рассматривается три версии гибели Тымчука. На месте происшествия работают следователи, передает телеканал "Россия 24".

Дмитрий Тымчук — украинский военный, политический журналист и популярный блогер. Он прославился благодаря освещению событий в Крыму и боев в Донбассе.