ЦСКА выкупил права на Николу Влашича

Московский ЦСКА пришел к договоренности с английским клубом "Эвертон" о выкупе прав на хорватского полузащитника Николу Влашича. В минувшем сезоне хорват выступал за столичных армейцев на правах годичной аренды.

Новый полноценный контракт подписан между сторонами сроком на пять лет, сообщает официальный сайт ЦСКА. Защищать цвета красно-синих Влашич будет до лета 2024 года.

Напомним, что хорват перешел в ЦСКА летом 2018 года. За один сезон выступлений за клуб он сыграл в 31 матче: 25 встречах российской премьер-лиги, забив пять мячей и отдав пять голевых передач, и в шести поединках Лиги чемпионов, где он забил три гола при двух передачах.