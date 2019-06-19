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19 июня 201916:19 Андрей Архипов

Цифровой терроризм приравняли к оружию массового уничтожения

Яркое сравнение принадлежит заместителю секретаря Совета безопасности России Юрию Кокову.

“Наступает эра технологического и цифрового терроризма, который по масштабам последствий уже в ближайшее время может быть сопоставим с оружием массового уничтожения”, — заявил Коков.

Ситуация усугубляется тем, что эта эра уже наступила, а также тем, что "цифровой террор" уже вовсю используется вовсе не маргинальными группировками, а государственными военными структурами и называется он "кибератаками".

Начать с того, что у этого понятия вообще отсутствует общепризнанное на международном уровне определение. Каждое государство, и даже каждый политик по своему трактует понятие "кибератаки".

Дональд Трамп в одном интервью говорит о том, что он если не санкционировал, то допустил операцию спецслужб по блокировке отдельных сегментов Интернета на территории России, в другом — утверждает, что любые намёки на проведение военными кибератак в отношении РФ — это фейковые новости от фейковых СМИ вроде New York Times.

Возможно президент США оба раза не кривил душой. В представлении американского обывателя всё, что делается против США в электронной сфере — попадает под понятие "кибератаки", а то, что делают сотрудники Пентагона и смежных структур — это "защита национальных интересов".

Плюс ко всему, на сегодняшний день область Интернета обладает определённой степенью безнаказанности. За той или иной кибератакой или попыткой вирусного заражения, блокировкой доступа в Сеть и другими подобными вещами не следует реакции в виде использования традиционных типов вооружений.

И хотя ущерб порой может быть весьма ощутим, а в будущем он будет лишь возрастать, но виноватым всё сходит с рук.

Такое положение дел конечно привлекает в эту сферу международные террористические организации. Тем более, что деятельность в киберпространстве не имеет главного уязвимого места любой террористической группировки — она не требует перемещения членов ячейки к месту атаки.

Идея координировать спецслужбами разных стран свои усилия в борьбе с кибертерроризмом пока звучит утопично. И даже не только потому, что некоторым придётся бороться со своей же активностью.

Согласованности действий во многом мешает стремление одних государств навязать другим некие нормы поведения, выработанные кулуарно и по большому счёту отвечающие интересам одной страны или группы взаимосвязанных стран.

Так США не раз заявляли о своей готовности встать на страже электронной безопасности ряда европейских государств, и требовали для этого "всего лишь" полного доступа ко всем базам данных и ключам шифрования.

То есть, Вашингтон готов обеспечить защиту от атак, источником которых, в том числе, могут являться сами спецслужбы США. А это уже прямое вмешательство во внутренние дела суверенных государств. И о такой опасности тоже шла речь на Совбезе.

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