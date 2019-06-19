Хоккей. Патрик Херсли сменил СКА на "Спартак"

Шведский хоккеист Патрик Херсли после истечения контракта с петербургским СКА, вероятно, продолжит карьеру в клубе Континентальной хоккейной лиги – московском "Спартаке". Об этом сообщает генеральный менеджер красно-белых Алексей Жамнов.

В "Спартаке" Херсли станет пятым легионером: в команде уже есть словацкий вратарь Юлиус Гудачек, представители Латвии Мартиньш Карсумс и Каспарс Даугавиньш, и чех Робин Ганзл. Как сообщает ТАСС, по регламенту КХЛ за один клуб может выступать не более пяти иностранных игроков.

Напомним, что Херсли выступает в КХЛ с 2014 года. До перехода в СКА, где он стал обладателем Кубка Гагарина, швед играл за "Сибирь" и "Локомотив".