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19 июня 201915:36

Спущен на воду первый противодиверсионный катер Росгвардии

Спущен на воду первый противодиверсионный катер Росгвардии

На рыбинском судостроительном заводе "Вымпел" спустили на воду первый противодиверсионный катер проекта "Грачонок" для Росгвардии. В торжественной церемонии принял участие глава ведомства Виктор Золотов. Он рассказал, что новое судно займется охраной Керченского пролива, сообщает пресс-служба Росгвардии.

Напомним, катер заложили весной 2018 года. Всего ведомство купило 4 "Грачонка".

Главная задача катера – охрана особо важных объектов. Он оснащен системами обнаружения диверсионных групп противника: гидроакустической станцией, оптико-электронной системой наблюдения и даже телеуправляемым подводным аппаратом.

Вооружение "Грачонка" — тяжелый пулемет КПВТ калибром 14,5 миллиметра. Также в арсенале катера могут быть специальные противодиверсионные гранатометы ДП-64 и ДП-65, ручной и стационарный. Оба стреляют двумя типами боеприпасов. Сигнальными помечают место, где был замечен вражеский аквалангист. Фугасный предназначен для уничтожения диверсантов.

Максимальная скорость катера – 23 узла, это около 42 километров в час, а топлива ему хватает на 370 километров.

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