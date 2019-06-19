Помогите Сашеньке с пороком сердца

У 6-летней Саши из города Мураши Кировской области врожденный порок сердца — открытый артериальный проток. По словам врачей, операцию нужно делать срочно, ведь из-за него у девочки уже начался сброс крови через ОАП в легочную артерию. Закрыть окошечко можно щадящим методом с помощью окклюдера. Однако для этого необходимо 230 430 рублей. Найти такие деньги самостоятельно семья малышки не в состоянии.

ПОМОЧЬ АЛЕКСАНДРЕ КАСЬЯН

Порок сердца у маленькой Саши был выявлен в 3 года совершенно случайно. В тот день, когда родители привезли ее в больницу к аллергологу, журналисты снимали сюжет об учреждении. Девочку попросили попозировать в кабинете УЗИ сердца, где врачи и обнаружили открытый артериальный проток.

После нескольких лет наблюдений у кардиолога стало ясно, что окошко только увеличивается. При обследовании весной 2019 года в КОГБУЗ "Кировская областная клиническая больница" был выявлен сброс крови через ОАП в легочную артерию. В ближайшее время ребенку нужно сделать операцию по закрытию окошечка с помощью окклюдера.

По словам мамы, Саша очень добрая, активная и общительная девочка. Ей нравиться рисовать, лепить из пластилина, считать счетными палочками, слушать музыку. Малышка очень любит ходить в садик, общаться, играть со сверстниками и уже сильно хочет пойти в школу.

" Очень хочу, чтобы в школу она пошла здоровым и полноценным ребенком. Но сумма операции для нашей семьи неподъемная. Самим нам никак не справится. Прошу помочь в приобретении окклюдера для Сашеньки. Очень надеюсь на вашу помощь. Заранее благодарю от всей души!" — обращается ко всем неравнодушным людям мама девочки.

ПОМОЧЬ АЛЕКСАНДРЕ КАСЬЯН

Также можно помочь, отправив СМС на номер 3434 со словом "Помогаю" и суммой пожертвования (например: "Помогаю 300". Сумма пожертвования может быть от 10 рублей до 5 000 тысяч рублей).

Сделать взнос можно и через "Сбербанк онлайн". Тогда в назначении платежа необходимо указать: "Благотворительное пожертвование для Александры Касьян".