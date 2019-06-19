Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
19 июня 201917:04

Пять часов на солнце: киевские полицейские "забыли" в машине ребенка задержанной пары

Facebook

Украинские полицейские с применением силы задержали в центре Киева супругов, которые снимали их на видео. Несмотря на многочисленные предупреждения, стражи порядка оставили в машине их ребенка, который провел без родителей на солнцепеке не менее пяти часов.

 

Опубликованная бывшим руководителем районного управления полиции Киева Денисом Ярославским запись вызвала бурное обсуждение. По информации пострадавшей стороны, они следовали за автомобилем, который на Бессарабской площади остановили полицейские и долго о чем-то беседовали с водителем, мешая проезду других транспортных средства. Когда женщина подошла, чтобы узнать о причинах задержки, служители закона переключились на нее, требуя выключить камеру. Поле отказа и оказанного сопротивления супругов заковали в наручники и доставили в отделение.

Командир батальона патрульной полиции украинской столицы Евгений Зборовский назвал представленную информацию манипулятивной, а снятый 18 июня ролик обрезанным. С его слов, события обстояли иначе: стражи порядка попросили водителя переставить свой BMW, который был припаркован на второй полосе на узкой улочке, но в этот момент появилась его супруга и попыталась силой отбить мужа.

"На просьбу отойти на тротуар не реагируют, и в результате женщина, не контролируя свою агрессию, при очередной попытке вернуть ее на тротуар, с криками и нецензурной бранью (на глазах у своего ребенка, на вид 10-12 лет) расцарапала лицо патрульной и оставила ссадины на руках", — рассказал он.

При этом Зборовский не стал отрицать, что стражи порядка оставили ребенка в машине, но счел их действия в ответ на сопротивление семейной пары законным. На женщину составили протокол, в ближайшее время ее судьбу решит суд.

Сейчас

18:10

МИД РФ ответил на обвинения следственной группы по MH17

16:40

Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отказа принять его законопроект

15:55

В Москве мужчина из винтовки стрелял по прохожим, есть раненые

13:52

В австрийском Граце пытались поджечь суд, ратушу и вокзал

13:22

ООН обвиняет Саудовскую Аравию в убийстве Хашогги

13:07

Украина нанесла массированный удар по Донецку

09:00

В Ираке прогремели взрывы рядом с нефтяными объектами

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Прокурор: следствие попросит Россию допросить подозреваемых по делу MH17

Прокурор: следствие попросит Россию допросить подозреваемых по делу MH17

1 час назад
Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отказа принять его законопроект

Жириновский покинул заседание Госдумы из-за отказа принять его законопроект

1 час назад
В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов

В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов

34 минуты назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:15

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 20 июня

11:55

Прямая линия с Владимиром Путиным
Все трансляции
Шойгу рассказал о новых системах ПВО для российской армии

Шойгу рассказал о новых системах ПВО для российской армии

1 час назад
Глушаков заработает 100 миллионов рублей на уходе из "Спартака"

Глушаков заработает 100 миллионов рублей на уходе из "Спартака"

4 часа назад
Мать убитой в Испании россиянки практиковала нетрадиционную репродукцию

Мать убитой в Испании россиянки практиковала нетрадиционную репродукцию

56 минут назад
QS World University Rankings 2020: топ-10 лучших вузов России

QS World University Rankings 2020: топ-10 лучших вузов России

10 часов назад
"Я все время был связан": Алибасов в "Прямом эфире" дал первое после комы интервью

"Я все время был связан": Алибасов в "Прямом эфире" дал первое после комы интервью

15 часов назад
Минобороны: правила присвоения звания старшего лейтенанта меняться не будут

Минобороны: правила присвоения звания старшего лейтенанта меняться не будут

5 часов назад
Галина Стаханова еле выжила, потеряв ребенка Ролана Быкова

Галина Стаханова еле выжила, потеряв ребенка Ролана Быкова

1 час назад
Депутат Рады Тымчук чистил пистолет и умер

Депутат Рады Тымчук чистил пистолет и умер

4 часа назад
Порошенко: новая власть Украины может пойти на уступки по Крыму из-за Донбасса

Порошенко: новая власть Украины может пойти на уступки по Крыму из-за Донбасса

36 минут назад
В Харькове вернули проспекту имя маршала Жукова

В Харькове вернули проспекту имя маршала Жукова

54 минуты назад
За джазом - в Крым: стартовала продажа билетов на Koktebel Jazz Party

За джазом - в Крым: стартовала продажа билетов на Koktebel Jazz Party

3 часа назад
В Telegram появятся геочаты для общения с людьми поблизости

В Telegram появятся геочаты для общения с людьми поблизости

9 минут назад
Пять часов на солнце: киевские полицейские "забыли" в машине ребенка задержанной пары

Пять часов на солнце: киевские полицейские "забыли" в машине ребенка задержанной пары

1 час назад
Цифровой терроризм приравняли к оружию массового уничтожения

Цифровой терроризм приравняли к оружию массового уничтожения

1 час назад
Работы школьников, получивших ноль из-за "неправильных" ручек, получили положительные баллы

Работы школьников, получивших ноль из-за "неправильных" ручек, получили положительные баллы

2 часа назад
Изысканный и мощный кабриолет Bentley Continental GT появился в России

Изысканный и мощный кабриолет Bentley Continental GT появился в России

2 часа назад
После встречи с Зеленским Меркель чувствует себя очень хорошо

После встречи с Зеленским Меркель чувствует себя очень хорошо

2 часа назад
Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

Самолет с французами совершил вынужденную посадку в поле в Башкирии

2 часа назад
Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно

Раздельный сбор мусора в Москве стартует досрочно

2 часа назад
Спущен на воду первый противодиверсионный катер Росгвардии

Спущен на воду первый противодиверсионный катер Росгвардии

2 часа назад
Новая iOS напомнит о платной подписке при удалении приложений

Новая iOS напомнит о платной подписке при удалении приложений

2 часа назад
Лавров: вопрос о якобы русском шпионаже в Швейцарии закрыт в прошлом году

Лавров: вопрос о якобы русском шпионаже в Швейцарии закрыт в прошлом году

2 часа назад
Посты в соцсетях указывают на диабет, психоз, алкоголизм и другие опасные состояния пользователей

Посты в соцсетях указывают на диабет, психоз, алкоголизм и другие опасные состояния пользователей

4 часа назад
ЧП в Австрии: неизвестные попытались поджечь несколько зданий

ЧП в Австрии: неизвестные попытались поджечь несколько зданий

4 часа назад
Жаркое видео за станком: заводским девушкам разрешили работать в купальниках

Жаркое видео за станком: заводским девушкам разрешили работать в купальниках

4 часа назад
Из музея пропали арестованные картины банкира Ананьева

Из музея пропали арестованные картины банкира Ананьева

4 часа назад
ООН обвиняет Саудовскую Аравию в убийстве Хашогги

ООН обвиняет Саудовскую Аравию в убийстве Хашогги

4 часа назад
30 лет на двоих получили ставропольцы, закопавшие живьем похищенного юношу

30 лет на двоих получили ставропольцы, закопавшие живьем похищенного юношу

4 часа назад
Украина нанесла массированный удар по Донецку

Украина нанесла массированный удар по Донецку

4 часа назад
Массовая драка пьяных мигрантов у "Электрозаводской" попала на видео

Массовая драка пьяных мигрантов у "Электрозаводской" попала на видео

5 часов назад
Lexus представил обновленный внедорожник GX

Lexus представил обновленный внедорожник GX

5 часов назад
Кандидат в президенты США вступился за разработчиков игр

Кандидат в президенты США вступился за разработчиков игр

5 часов назад
Заработать на курорте: какие профессии востребованы в Крыму

Заработать на курорте: какие профессии востребованы в Крыму

6 часов назад
"Аэрофлот" в восьмой раз стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы

"Аэрофлот" в восьмой раз стал лучшей авиакомпанией Восточной Европы

6 часов назад
"Не забуду никогда!": Киркоров обнародовал запись жесткой посадки самолета

"Не забуду никогда!": Киркоров обнародовал запись жесткой посадки самолета

6 часов назад
Представлен новый кроссовер Peugeot 2008

Представлен новый кроссовер Peugeot 2008

7 часов назад
Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин

Йогурт снижает риск рака кишечника у мужчин

7 часов назад
"МУЛЬТ", "Последний богатырь" и "Сказочный патруль" получили премию "ТЭФИ-KIDS"

"МУЛЬТ", "Последний богатырь" и "Сказочный патруль" получили премию "ТЭФИ-KIDS"

17 часов назад
Федор Бондарчук представил на "Кинотавре" новую картину "Вторжение"

Федор Бондарчук представил на "Кинотавре" новую картину "Вторжение"

18.06.2019 08:13
1 282