Пять часов на солнце: киевские полицейские "забыли" в машине ребенка задержанной пары
Украинские полицейские с применением силы задержали в центре Киева супругов, которые снимали их на видео. Несмотря на многочисленные предупреждения, стражи порядка оставили в машине их ребенка, который провел без родителей на солнцепеке не менее пяти часов.
Опубликованная бывшим руководителем районного управления полиции Киева Денисом Ярославским запись вызвала бурное обсуждение. По информации пострадавшей стороны, они следовали за автомобилем, который на Бессарабской площади остановили полицейские и долго о чем-то беседовали с водителем, мешая проезду других транспортных средства. Когда женщина подошла, чтобы узнать о причинах задержки, служители закона переключились на нее, требуя выключить камеру. Поле отказа и оказанного сопротивления супругов заковали в наручники и доставили в отделение.
Командир батальона патрульной полиции украинской столицы Евгений Зборовский назвал представленную информацию манипулятивной, а снятый 18 июня ролик обрезанным. С его слов, события обстояли иначе: стражи порядка попросили водителя переставить свой BMW, который был припаркован на второй полосе на узкой улочке, но в этот момент появилась его супруга и попыталась силой отбить мужа.
"На просьбу отойти на тротуар не реагируют, и в результате женщина, не контролируя свою агрессию, при очередной попытке вернуть ее на тротуар, с криками и нецензурной бранью (на глазах у своего ребенка, на вид 10-12 лет) расцарапала лицо патрульной и оставила ссадины на руках", — рассказал он.
При этом Зборовский не стал отрицать, что стражи порядка оставили ребенка в машине, но счел их действия в ответ на сопротивление семейной пары законным. На женщину составили протокол, в ближайшее время ее судьбу решит суд.
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