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Помогите детям. Русфонд 56 минут назад

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20 июня 201908:35

Нужна помощь: Кристину Гребенюк спасет хирургическая реконструкция черепа

Вести.Ru и Русфонд объединились, чтобы помочь тяжелобольным детям. В рамках проекта мы рассказываем о детях, их родителях, которые попали в беду, испытывают горе и нужду, отчаявшись найти средства на лечение. Нет ничего ужаснее страданий ребенка – и ничего более радостного, чем его выздоровление. Каждую неделю мы рассказываем истории о детях, чтобы собрать средства на их лечение. Без вашей помощи детям не справиться.

Сегодня мы рассказываем о пятимесячной Кристине Гребенюк из города Новочеркасска Ростовской области.

У девочки врожденная деформация черепа: лобные кости преждевременно срослись, еще немного – и они начнут сдавливать мозг, нарушая его развитие. Это приведет к умственной отсталости, слепоте и глухоте. Устранить деформацию и предотвратить опасные осложнения поможет хирургическая реконструкция черепа с использованием специальных пластин, которой предшествует сложная компьютерная подготовка.

Из письма Екатерины Гребенюк, мамы Кристины: "Дочка родилась в срок, здоровой – так мне сказали врачи. Но через несколько часов Кристину перевели в отделение патологии новорожденных. Врачи мне сообщили, что у малышки пневмония, а также отмечена деформация головы. Пневмонию вылечили, а по поводу формы головы врачи сказали: со временем все нормализуется. Невролог, которому я показала ребенка после выписки, тоже успокоил: деформация постепенно исправится. Но дефект становится лишь заметнее – виски у дочки будто сдавлены, лоб сильно выпирает. Кристине провели компьютерную томографию и диагностировали краниостеноз – преждевременное сращение лобных костей. Нужна срочная операция, иначе нарушится развитие мозга, начнутся проблемы со зрением и слухом. Любое промедление очень опасно. Прооперировать дочку готовы в московском Центре челюстно-лицевой хирургии. Операцию сделают за счет средств государства. А вот подготовку к ней и специальные саморассасывающиеся пластины, с помощью которых врачи исправят дефект, надо оплатить самим. У нас двое маленьких детей, живем на зарплату мужа, военнослужащего, без помощи нам не справиться!"

Для спасения Кристины Гребенюк не хватает 333 426 руб.

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): "Кристине необходима реконструкция костей черепа с использованием биорезорбируемых (саморассасывающихся) пластин. Операции предшествует специальная компьютерная подготовка. Этот этап и стоимость пластин госквотой не покрываются. После операции малышка будет развиваться наравне со сверстниками".

Внимание!

Стоимость подготовки к операции и пластин 690 000 руб.

150 000 руб. внесло Общество помощи русским детям (США).

60 000 руб. внес один московский фонд, пожелавший остаться неназванным.

77 090 руб. собрано на благотворительном фестивале в "Леруа Мерлен" (Ростов-на-Дону).

19 704 руб. собрали телезрители ГТРК "Дон-ТР".

49 780 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 333 426 руб.

ПОМОЧЬ КРИСТИНЕ

Русфонд (Российский фонд помощи) создан осенью 1996 года для помощи авторам отчаянных писем в "Ъ". Проверив письма, мы размещаем их в "Ъ", на сайтах rusfond.ru, kommersant.ru, в эфире "Первого канала" и радио "Коммерсантъ FM", в социальных сетях Facebook, "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также в 172 печатных, телевизионных и интернет-СМИ в регионах РФ. За эти годы частные лица и компании пожертвовали в Русфонд 13,299 млрд руб. В 2019 году (на 19 июня) собрано 675 149 300 руб., помощь получил 721 ребенок. В 2017 году Русфонд вошел в реестр НКО – исполнителей общественно полезных услуг и получил благодарность Президента РФ за большой вклад в благотворительную деятельность. В ноябре 2018 года Русфонд выиграл президентский грант на издание интернет-журнала для потенциальных доноров костного мозга "Кровь5". Президент Русфонда Лев Амбиндер – лауреат Государственной премии РФ.

Серьезную поддержку получили сотни многодетных и приемных семей, взрослые инвалиды, а также детдома, школы-интернаты и больницы России. Фонд организует акции помощи в дни национальных катастроф. Русфонд помог 118 семьям моряков АПЛ "Курск", 153 семьям пострадавших от взрывов в Москве и Волгодонске, 52 семьям погибших заложников "Норд-Оста", 100 семьям пострадавших в Беслане. Фонд – лауреат национальной премии "Серебряный лучник", награжден памятным знаком "Милосердие" № 1 Министерства труда и социального развития РФ за заслуги в развитии российской благотворительности. Руководитель Русфонда – Лев Амбиндер, член Совета при Президенте РФ по развитию институтов гражданского общества и правам человека, лауреат премии "Медиаменеджер России" 2014 года в номинации "За социальную ответственность медиабизнеса". Решив помочь, вы получаете у нас реквизиты фонда и дальше действуете сами. Возможны переводы с кредитных карт, электронной наличностью и SMS-сообщением, в том числе из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Мы просто помогаем вам помогать.

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