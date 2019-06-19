Сборная Испании по футболу осталась без тренера

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике оставил свой пост. 49-летний специалист ушел из команды за год с небольшим до завершения контракта.

Причина отставки Луиса Энрике пока неизвестна. В трех последних матчах он не руководил командой по семейным обстоятельствам. Обязанности главного тренера исполнял Роберто Морено.

Бывший тренер "Сельты", "Ромы" и "Барселоны" Луис Энрике возглавил испанскую команду после чемпионата мира. Под его руководством испанцы одержали пять побед и потерпели два поражения.