В семи российских регионах задержаны лица, финансировавшие террористов

ФСБ и МВД раскрыли масштабную подпольную сеть, которая финансировала террористов. Обыски проходят в семи регионах России, в том числе столичном. Есть задержанные. Уже установлено, что подозреваемым удалось собрать более восьми миллионов рублей для боевиков запрещенной в России ИГИЛ.

- На пол, на пол лег!

Еще мгновение — и тот, кто находился в квартире, без движения, в наручниках лежит на полу. Первые результаты обыска: крупные суммы в иностранной валюте, телефоны, в том числе кнопочные — их сложнее отследить, — банковские карты, квитанции о переводах. Масштабная операция идет сразу в семи регионах.



Еще одна квартира — и новое задержание. И снова деньги, банковские карты, телефоны, религиозная литература. Здесь же — домашняя бухгалтерия: движение финансовых средств тщательно фиксировалось — куда, сколько и кому. Теперь это — главные улики.

- Год рождения?

- Девяносто второй.

Этих людей подозревают в финансировании террористов. Деньги — миллионы рублей — собирали по всей России, затем переправляли их в Сирию боевикам ИГИЛ (запрещена в РФ) с российским гражданством. Подпольная сеть действовала несколько лет.

"Для финансирования терроризма было собрано не менее восьми миллионов рублей от более чем двухсот лиц из ряда российских регионов", — рассказала официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Москва и Московская область, Красноярский край и Ханты-Мансийский автономный округ, Астраханская область, Ставропольский край и Дагестан. Расследование сразу четырех уголовных дел о содействии террористической деятельности продолжается.