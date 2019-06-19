Летние балетные сезоны: классика нон-стоп в самом центре столицы

1 июля в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в Москве стартует уникальный балетный марафон "Летние балетные сезоны". Ежедневно в течение двух месяцев зрители смогут увидеть на сцене жемчужины мирового балетного искусства в сопровождении оркестра.

Первым спектаклем по традиции станет главный русский балет "Лебединое озеро" в исполнении нового участника проекта — Самарского академического театра оперы и балета (САТОБ). Один из крупнейших российских музыкальных театров привозит в Москву 4 спектакля и танцует на "Сезонах" с 1 по 7 июля.

1 и 2 июля у зрителей есть уникальная возможность увидеть "Лебединое озеро" в версии спектакля Большого театра 1901–1922 годов (продолжительность 3 часа 15 минут). Редакцию хореографии Александра Горского создал главный балетмейстер САТОБ Юрий Бурлака.

4 и 5 июля самарская балетная труппа представит "Спящую красавицу" в постановке лауреата Национальной театральной премии "Золотая маска" Габриэлы Комлевой.

6 и 7 июля Самарский академический театр оперы и балета покажет балет "Эсмеральда", в 2019 году номинированный на "Золотую маску" за лучшую работу балетмейстера. В основе сюжета — знаменитый роман Виктора Гюго "Собор Парижской Богоматери". Музыка итальянского композитора Цезаря Пуни, либретто Жюля Перро.

В этом году в репертуаре "Летних балетных сезонов" 10 известных классических балетов: "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Золушка", "Дон Кихот", "Спящая красавица", "Жизель", "Ромео и Джульетта" — постановки легендарных хореографов Мариуса Петипа, Асафа Мессерера, Леонида Лавровского, Василия Вайнонена, Александра Горского.

Редкое для столичной сцены название — балет "Белоснежка и семь гномов" на музыку Богдана Павловского — представит Театр балета "Арт-Да", перспективный коллектив, чьи выступления с восторгом были встречены публикой в прошлых сезонах.

Снова в репертуаре "Летних балетных сезонов" появится балет Мариуса Петипа "Баядерка" в исполнении Национального классического балета. В этом году в спектаклях проекта также вновь участвуют солисты парижской Grand Opеra. Молодые и талантливые танцовщики Элоиз Бурдон и Жереми Лу Кер исполнят главные партии в балетах "Жизель" 21 июля и "Лебединое озеро" 23 июля.