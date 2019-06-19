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ЕГЭ-2019 1 час назад
Пропавшие тесты ЕГЭ нашлись, но осадок остался: главный экзамен могут оптимизировать
Скандальная история вокруг ЕГЭ по математике в Астраханской области получила продолжение. Несколько выпускников там получили ноль баллов за тест. Теперь их работы перепроверили и вынесли решение.
Черная ручка была недостаточно черной — это наглядно демонстрируют в Минобразования Астраханской области. Чернила, скорее, серые. Но серая полоса в жизни двух выпускников на этом закончилась. Эксперты проверили спорные работы. Экзамен засчитан.
"Баллы я называть не имею права, но ноля у них нет. Тем не менее, эти ручки использовались намеренно с желанием что-то в работе изменить", — объясняет Виталий Гутман, и.о. министра образования и науки Астраханской области.
Сегодня уже точно известно, что Артем Яровой писал математику ручкой со стирающимися чернилами. Предположительно, такой совет ему дал репетитор. Когда работу сканировали, ответы исчезли.
"Возможно, она была стирающаяся. Я вполне допускаю, что она такая могла быть. Ну, ручка и ручка", — говорит Артем Яровой.
В правительстве предлагают писать ЕГЭ не на бумаге, а сразу в компьютере, и варианты заданий сделать индивидуальными. Это позволит решить проблему списывания и утечки данных. Уже создана экспериментальная модель экзамена по информатике.
"Сейчас есть экзамен, который сдается на бумаге. Это немножко сужает наши возможности. А компьютерная форма экзамена предоставит возможность, допустим, использовать амперметр, вольтметр — компьютер просто заменит собой эти приборы. Эксперимент сможет происходить в реальном режиме с помощью компьютера", — рассказывает Оксана Решетникова, директор Федерального института педагогических измерений.
"Я не представляю, как математику можно сдавать на компьютере. Я, например, не наберу на компьютере рисунок тех окружностей. Есть вопросы, где заложена провокация. Я приведу простой пример. Длина комнаты 4 метра, ширина 3 метра. Чему равна площадь? Ответ дайте в квадратных метрах. На мой взгляд, любой нормальный человек даст ответ 12 квадратных метров. И его не засчитают. Нужно написать 12, а метры квадратные писать нельзя. Это дикость", — считает Леонид Звавич, преподаватель математики школы №67 г. Москвы, народный учитель России.
Постепенно компьютер заменит ручку. Но пока в Интернете бывшие выпускники рассказывают будущим, как прятать шпаргалки и зашивать телефоны в потайные карманы. Казанский школьник на экзамен пришел с мобильным телефоном. Он спрятал его под бинтом: то ли открытый, то ли закрытый перелом. Металлоискатель, конечно, среагировал, но не срезать же ребенку гипс. Телефон выдал себя уже на экзамене — в самый неудобный момент зазвонил.
Интернет-магазины предлагают часы-шпаргалки и микронаушники. В ассортименте есть от самых простых до почти невидимых.
- Есть магнитики, которые кидаются на барабанную перепонку.
- А потом достать можно?
- Если самостоятельно не извлекается, идешь к лору, врач извлекает. Это небезопасно.
Педагоги признаются: школьники, действительно, креативят. Но списать экзамен невозможно, ведь в каждом кабинете видеокамеры.
"Возможность лишь одна — это туалетные кабины. После экзаменов в туалетных кабинах находили много чего. Видели, как ребята выходили из пунктов, доставали из пиджаков своих тетрадки, большие шпаргалки", — рассказывает Наталья Дьяконова, заведующая кафедрой математики школы № 67 г. Москвы.
"Один забавный случай был, произошел у меня с девочкой. Она очень любит украшения. На изнаночной стороне браслетика она написала формулы по физике, которые потом помогли решить задачи. У мальчиков больше возникают мысли про наушники", — вспоминает Надежда Курьянова, учитель английского языка.
В этом году почти 500 работ не засчитали, учеников за такие эксперименты выгоняли с экзаменов. Астраханские школьники вроде и не нарушители вовсе. Но в следующем году контроль за ручками, очевидно, усилят, чтобы чернила были достаточно черными.
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