СКР возбудил уголовное дело после гибели в ДТП женщины и ребенка

Следователи Лазаревского района Сочи возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибла женщина и малолетний мальчик.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе Следственного комитета России по Краснодарскому краю.

Сообщается, что 35-летний водитель Mitsubishi столкнулся с автомобилем "Нива" на автодороге Джубга — Сочи в районе поселка "Лазаревское". От удара "Ниву" выбросило на остановку наземного транспорта "Санаторий Одиссея".

В результате аварии 40-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте. 35-летняя женщина и двое малолетних мальчиков были госпитализированы, один из детей затем умер в больнице.

СКР возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", которое предусматривает лишение свободы на срок до 7 лет.

В Управлении федеральных автомобильных дорог "Черноморье" уточнили, что удар автомобиля был такой силы, что остановочный павильон и шесть

метров дорожных ограждений полностью разрушены.