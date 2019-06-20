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20 июня 201900:07

Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в хищении 500 тысяч долларов

Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в хищении 500 тысяч долларов

Адвокат Василия Бойко-Великого Алексей Аверьянов сообщил, что Следственный комитет РФ задержал основателя группы компаний "Ваш финансовый попечитель" и входящего в нее агрохолдинга "Русское молоко".

Бизнесмену предъявлено обвинение в хищении 500 тысяч долларов в 2014 году со счета Владимира Шеина в банке "Кредит Экспресс". Сам Бойко-Великий вину не признает.

Адвокат уточнил, что между его клиентом и Владимиром Шеиным существовал договор займа, который был погашен, что подтверждают нотариальные расписки.

По мнению самого Бойко-Великого, предъявленное обвинение – заказное, с целью оказания давления из-за его гражданской позиции.

Алексей Аверьянов рассказал ТАСС, что следствие ведет Главное следственное управление СК РФ. Уже 20 июня следователь будет ходатайствовать об аресте бизнесмена.

Ранее Бойко-Великий несколько раз становился фигурантом уголовных дел, однако затем их закрывали. Предприниматель известен множеством эксцентричных высказываний и поступков. Так, в 2010 году он объявил, что все его сотрудники, состоящие в браке, обязаны обвенчаться в церкви, а те, кто откажутся, будут уволены.

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