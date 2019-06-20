В Калининградской области открывается международный форум янтарной отрасли

Четвертый международный экономический форум янтарной отрасли открывается в четверг в Светлогорске в Калининградской области. Мероприятие соберет представителей отрасли из России, Польши, Литвы, Китая, главной темой форума станет цифровизация в отрасли.

В течение четырех дней на Amberforum-2019 ведущие эксперты, представители бизнеса и государственных структур из разных стран мира будут делиться своим опытом по вопросам, связанным с продвижением, маркетингом, правовым регулированием, расскажут, как правильно позиционировать свои товары и услуги на мировых электронных площадках.

Традиционно в рамках форума состоится аукцион по продаже уникальных янтарных самородков массой свыше одного килограмма. Впервые пройдет региональный этап международного чемпионата "Молодые профессионалы Worldskills Russia" в сфере обработки янтаря, сообщает РИА Новости.

На территории Калининградской области сосредоточено около 90% мировых разрабатываемых запасов янтаря, в том числе пригодного для нужд ювелирной отрасли. Калининградский янтарный комбинат является единственным предприятием, добывающим янтарь в России.

Летом 2016 года калининградские старатели добыли уникальный янтарный самородок. Его вес — 2 килограмма 700 граммов. По словам специалистов, возраст его исчисляется десятками миллионов лет. По словам старожилов комбината, куски свыше килограмма попадаются примерно раз в два месяца. Немного чаще – полукилограммовые. Их учет находится на особом контроле.

Осенью 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о "Стратегии развития янтарной отрасли до 2025 г.". Стратегия призвана увеличить переработку янтарного сырья в России, повысить экспортные возможности отрасли, а также создать условия для модернизации предприятий.

На втором этапе осуществления стратегии (2019-2025 гг.) поставлена задача догнать страны-лидеры по выпуску продукции и созданию добавленной стоимости при переработке янтарного сырья.

"В результате реализации стратегии увеличится переработка янтарного сырья в России, повысятся экспортные возможности предприятий отрасли, будут созданы условия для технологической модернизации", — подчеркивает правительство.

