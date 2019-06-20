Из-за нехватки денег ВОЗ может не справиться с лихорадкой Эбола в Африке

Всемирная организации здравоохранения заявила, что ей нужны еще 54 миллиона долларов, чтобы продолжить борьбу с вирусом геморрагической лихорадки Эбола в Демократической республике Конго.

Из 98 миллионов долларов на противодействие лихорадке ВОЗ получила только 44 миллиона​​​. В заявлении организации говорится, что если деньги не будут получены, она не сможет противодействовать лихорадке на текущем уровне.

Нынешняя вспышка Эболы (передается людям от диких животных и распространяется затем среди людей) в ДРК началась в конце июля 2018 года. Всего в республике были зарегистрированы 2168 случаев болезни и 1449 смертей от лихорадки, сообщает РИА Новости.

В феврале этого года Минздрав России официально зарегистрировал отечественную вакцину против Эболы. Ориентирована она на тех, кто постоянно работает с возбудителем, и позволит свести на нет заражение среди врачей.

Осенью 2017 года произошел скандал с воровством во время эпидемии Эболы. Выяснилось, что пропали более пяти миллионов долларов, которые собирали на борьбу с лихорадкой. В ходе расследования обнаружились закупки по завышенным ценам, выплаты мифическим сотрудникам и фальшивые таможенные счета. Причем украли деньги в самый разгар эпидемии. Также оказалось, что сотрудники Красного Креста по большей части были в сговоре с госслужащими.