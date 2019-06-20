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Расследование крушения Boeing-777 под Донецком 21 минута назад

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20 июня 201910:39

Помпео призвал Россию привлечь к ответственности подозреваемых в крушении "Боинга"

EPA

Госсекретарь США Майк Помпео призвал Россию привлечь к ответственности четырех человек, которых международное следствие считает причастными к крушению малазийского "Боинга" под Донецком.

Как сообщает РИА Новости, Помпео заявил, что США приветствуют результаты международного следствия и поддерживают его.


Накануне следователи назвали имена четырех подозреваемых. Это трое россиян и один гражданин Украины — Игорь Гиркин, Олег Платов, Сергей Дубинский и Леонид Харченко. На их арест выданы международные ордера.

В МИД РФ эти обвинения назвали голословными. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Россию не допустили к участию в следствии. На Смоленской площади подчеркнули, что никаких конкретных доказательств причастности Москвы к катастрофе не предъявлено.

17 июля 2014 года пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Он был сбит ракетой в небе над Донецкой областью Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

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