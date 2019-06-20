Не надо раздувать пузыри: президент обратил внимание на закредитованность людей

На "Прямую линию с Владимиром Путиным" поступило много обращений о падении уровня доходов.

Отвечая на этот вопрос, президент отметил, что в последнее время произошло несколько малоприятных факторов на энергетическом рынке, в экономике и социальной сфере.

Однако постепенно доходы восстанавливаются, отметил глава государства.

При этом Путин отметил, что реальные доходы людей падают в том числе и из-за выплат по кредитам, которые иногда достигают сорока процентов от зарплаты.

Отметив сокращение теневого рынка, президент, однако, призвал Центробанк обратить внимание на риски закредитованности населения.

"Не надо раздувать пузыри", — призвал президент.

Путин также, и сообщил, что с 2013 года номинальная зарплата выросла с 33-х до 45 тысяч.

При этом президент подчеркнул, что это только средние цифры, а разница по отраслям и регионам остается большой.

20 июня президент России отвечает на вопросы граждан страны в прямом эфире основных телеканалов, радиостанция и сайтов страны.