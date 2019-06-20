Путин пообещал повысить пенсии военным

С 1 октября 2019 года пенсии военным пенсионерам будут повышены пенсии на 4,3 процента. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии". Также будет повышено денежное довольствие военнослужащим.

Глава государства напомнил, что в этом году пенсии по старости были повышены на 7,05 процента. Последнее повышение (на 2 процента) произошло в апреле. Он подчеркнул, что обеспечение пенсионеров нормальным доходом — один из приоритетов государства. "Безусловно, мы будем за этим следить", — сказал Путин.