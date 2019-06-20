Россия не поступится своими интересами ради отмены санкций

Россия не поступится своими национальными интересами ради снятия санкций, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Он отметил, что и Россия, и Запад от взаимных санкций понесли обоюдные потери. "По экспертным данным, в результате всех этих рестрикций и ограничений, начиная с 2014 года, Россия недополучила около 50 миллиардов долларов, Евросоюз — около 240 миллиардов долларов, США — 17 миллиардов долларов (у нас с ними небольшой товарооборот), Япония — 27 миллиардов", — сообщил глава государства.

При этом Россия, по словам Путина, в чем-то выиграла, благодаря санкциям, к примеру, реализовала программы импортозамещения на 667 миллиардов рублей. Президент уверен, что даже если Россия "полностью сдастся" и "наплюет на свои национальные фундаментальные интересы", "кардинально ничего не изменится".

В качестве примера он привел Китай, который "не имеет отношения к Крыму и Донбассу", а тарифы на его товары увеличиваются. Еще одно подтверждение этому – санкционная атака на китайскую корпорацию Huawei, цель которой – сдержать развитие Китая, который стал конкурентом США.

"То же самое происходит в отношении России и будет происходить дальше. Если мы хотим занять достойное место под солнцем, мы должны становиться сильнее, в том числе и прежде всего в сфере экономики", — подчеркнул Путин.