Для сотрудников МВД расширится список стран, куда они смогут выехать

Президент России Владимир Путин во время "Прямой линии" рассказал, что договорился с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым о расширении перечня стран, в которых сотрудники МВД могут провести свой отпуск.

По словам главы государства, на этот счет с Колокольцевым он разговаривал "буквально несколько дней назад".

Владимир Путин отметил, что сотрудники МВД наделены особыми полномочиями, они являются носителями государственных секретов и потому находятся "в особом положении". Президент подчеркнул, что сотрудники министерства должны сами для себя сделать выбор, хотят они работать с этими ограничениями или нет.

Ранее глава МВД принял решение включить в список стран, где сотрудники министерства могут проводить отпуск, Турцию и Таиланд.