Решение о строительстве моста через реку Лена должно принять правительство

Решение по вопросу строительства моста через реку Лена должно принять правительство РФ вместе с Якутией, сообщил президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии".

Об этом проекте уже спрашивали во время ежегодной большой пресс-конференции в декабре 2018 года​​​. Тогда Путин сказал, что "из-за высокой стоимости строительства необходимо сопоставить расходы с конечным результатом от реализации проекта для экономики региона в целом", передает телеканал "Россия 24".

По словам Путина, проблема заключалась в том, что мост не имеет дальше продолжения. "Мне транспортники говорят: "Это тупиковая точка". Из-за этого окупаемость не просматривается совершенно", — сказал президент.

"Тем не менее, для того, чтобы город развивался, конечно, рано или поздно этот вопрос нужно будет решить, и как можно раньше", — добавил глава государства.

В феврале глава региона Айсен Николаев сообщил, что стоимость строительства моста через реку Лена в Якутии может обойтись в 70 миллиардов рублей, его должны построить к 2025 году.