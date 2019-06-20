Чтобы слово "отмучился" перестало существовать: Путина спросили о врачах и наркотиках

Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер во время "Прямой линии" рассказала Владимиру Путину о ситуации, которая делает еще более мучительным состояние тяжелобольных людей.

Врачи, опасаясь ответственности по "наркотической" статье, зачастую не дают больным достаточных доз обезболивающих — опиоидных анальгетиков.

По словам Федермессер, фондами "Вера" и "Подари жизнь" проводились опросы, которые подтверждают: каждое сопричастное к этой проблеме ведомство соглашается с тем, что статью 228.2 надо декриминализировать, "но когда они собираются вместе, то этого слова не звучит".

Учредитель фонда "Вера" попросила Путина рассмотреть возможность декриминализировать данную статью, чтобы медики не опасались привлечения к ответственности по статье УК 228.2 и спокойно выписывали нуждающимся больным необходимую дозу обезболивающего лекарства.

"Чтобы слово отмучился перестало существовать", — пояснила Нюты Федермессер.

"Да, это известная проблема. Тут надо принимать решение", — согласился Путин. Однако, отметил он, "к сожалению, тут тоже есть нарушения, и уход в нелегальный оборот этих препаратов тоже случается".

"Но вы правы: это не должно дестабилизировать работу всей системы", — сказал президент.

Он признал, что ампула, например, может быть случайно раздавлена, или могут быть назначения не по регламенту. "И врачи не должны нести за это ответственность, вы правы". – сказал глава государства.

Однако, по его мнению, не нужно вносить никаких больших изменений в Уголовный кодекс и законодательство.

Путин предложил "просто фиксировать подобные расходы не по регламенту по каким-то актам, которые подписывались бы руководством клиники и выработать систему отчетности и фиксации" подобных обезболивающих.

А если всплывет их использование не по назначению, то "это уже криминальная статья", добавил президент.

В целом, считает Путин, никакой либерализации по данной статье в России "быть не может", поскольку это слишком большой риск.