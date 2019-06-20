Путин не допустит либерализации наркотической статьи

В ходе "Прямой линии" президент РФ Владимир Путин заявил, что он против либерализации статей Уголовного кодекса за незаконный оборот наркотиков, передает телеканал "Россия 24".

По словам Путина, "либерализовать эту сферу деятельности не нужно, так как угроза для страны, для нации, для нашего народа очень велика. Если человек хранит незаконно, перевозит, транспортирует, распространяет даже небольшие объемы и дозы, нужно нести за это ответственность. Никакой либерализации здесь быть не может", — сказал президент.

При этом глава государства признал, что в настоящее время в России за нарушения в сфере оборота наркотиков фиксируется очень много обвинительных приговоров.

"От всего количества тюремного населения, условно говоря, 26% сидельцев — это как раз по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков — наркотических средств и прекурсоров", — сказал Путин.